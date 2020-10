Cronaca Sampierdarena / Via Giuseppe Spataro

Sampierdarena, trovato cadavere in strada: sul corpo ferite da taglio

Intorno alle 6.30 di sabato 24 ottobre è stato trovato in via Spataro a Sampierdarena il corpo senza vita di Giovanni Franco Rapuzzi di 74 anni. L'uomo sarebbe caduto dal secondo piano dell'appartamento in cui stava scontando, agli arresti domiciliari, una condanna penale