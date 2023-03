Sabato sera 'alcolico': tre giovani in ospedale

Ancora un sabato sera 'alcolico' con tre giovani finiti all'ospedale dopo aver esagerato con i drink nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo 2023. Fortunatamente non sono gravi, si tratta di due codici verdi e un codice giallo, ma è dovuto intervenire il personale del 118.

Il primo intervento intorno alle ore 21:30 in vico di Mezzagalera nel centro storico dove un giovane è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Blu di Castelletto e trasportato in codice verde all'ospedale Galliera.

Nel secondo caso, alle ore 3:10 di domenica 12 marzo 2023, una ragazza di 18 anni in difficoltà dopo aver bevuto troppo è stata aiutata in piazzale Marassi dalla Nuova Volontari del soccorso di San Fruttuoso, l'ambulanza intervenuta l'ha portata in codice verde al San Martino.

Infine intorno alle 4:30 è toccato a un 23enne ubriaco, soccorso in piazza Matteotti, ancora dalla Nuova Volontari di San Fruttuoso, e portato in codice giallo, di media gravità, al Galliera.

Il Comune ha adottato diverse ordinanze anti alcol per arginare il problema, l'ultima delle quali entrata in vigore nei giorni scorsi nella zona di Sottoripa, vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico ad accezione dei dehors e prevede multe da 500 euro.