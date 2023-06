Venerdì sera 'alcolico': sette giovani soccorsi dalle ambulanze

Ancora un venerdì sera 'alcolico' a Genova: nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023 sono stati sette i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni soccorsi dalle ambulanze delle pubbliche assistenze genovesi, quattro dei quali sono stati anche trasportati in ospedale, tre in codice verde e uno in codice giallo.

Il primo caso poco dopo l'una di notte in piazza Teresa Mattei nel centro storico, una persona è stata soccorsa dalla Croce Verde Genovese e portata al Galliera in codice verde.All'una e venti invece la Croce Verde di Sestri è intervenuta in via Giotto a Sestri Ponente per un 18enne in difficoltà dopo aver esagerato con l'alcol, è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena. All'una e mezza a Molassana un 20enne è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza, ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Alle due e mezza ambulanze al lavoro nel levante, una 21enne in difficoltà dopo aver bevuto troppo è stata soccorsa dalla Pubblica Assistenza Nerviese in via Gianelli e portata in codice verde al San Martino, intorno alle tre, invece, doppio intervento della Croce Verde Genovese in via Gramsci per due ragazze in difficoltà dopo aver esagerato con l'alcol: una 20enne e una 18enne, entrambe trattate sul posto. La lunga nottata alcolica si è conclusa poco prima delle quattro: un 18enne è stato soccorso in via Milano e portato in codice verde all'ospedale Villa Scassi.