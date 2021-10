Fermato per un controllo fuori dalla discoteca, insulta i carabinieri

Durante l'identificazione ha pronunciato parole oltraggiose nei confronti dei carabinieri. Per questo un 18enne è stato denunciato dai carabinieri

Nel corso della notte fra lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021 un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio un 18enne genovese, con pregiudizi specifici.

Il giovane, controllato nei pressi della discoteca Kaoba, situata in via Milano, in evidente stato di ubriachezza, durante l'identificazione ha pronunciato parole oltraggiose nei confronti dei carabinieri.