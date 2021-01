Dall'aggressione al nonno alla rapina in via Venti, 19enne di nuovo in manette

Due arresti in due giorni. È quanto ha collezionato un 19enne genovese. Il primo il 3 gennaio a opera della polizia per violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle persone. In seguito al rito direttissimo il giovane è stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di dimora.

L'indomani, ovvero lunedì 4 gennaio, il 19enne si è recato nella centralissima via XX Settembre, dove, dopo aver spintonato con violenza una 29enne ecuadoriana, le ha asportato il telefono cellulare, del valore di trecento euro circa, per poi fuggire a piedi lungo la via.

I carabinieri, dopo aver udito le urla della donna, hanno individuato e inseguito il rapinatore, riuscendo a bloccarne la fuga dopo una colluttazione, nella quale uno dei militari ha riportato una lieve lesione. I militari sono riusciti a recuperare la refurtiva e a restituirla alla vittima.

Il 19enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Marassi dove rimarrà ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria.