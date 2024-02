Giorno del Ricordo, deposta corona a Staglieno per le vittime delle foibe

Sabato 10 febbraio 2024, al cimitero monumentale di Staglieno, è stata deposta una corona davanti al monumento in memoria delle genti giuliano dalmate, dopo una cerimonia in memoria dei martiri delle foibe che si è svolta all’interno del tempietto laico, dove, oltre all’assessore comunale Matteo Campora, era presente anche Fabio Nardi, presidente genovese dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

"Siamo qui oggi - ha detto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, delegato dal sindaco di Genova Marco Bucci - per ricordare una delle pagine più dimenticate della storia del Dopoguerra, l’esodo e la strage di migliaia italiani gettati nelle foibe. Ancora oggi la Giornata del Ricordo è oggetto di dibattito, ma a oltre ottant’anni dalla fine della guerra è il momento di dire basta alle ideologie e alle divisioni e di ricordare che le barbarie e le tragedie non hanno colore politico, ma solo vittime. Il nostro dovere è preservare e onorare la loro memoria, creare gli antidoti che facciano sì che la storia non si ripeta".

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha scritto sulle proprie pagine social: "L’Italia celebra il “Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Una pagina della storia italiana dimenticata per decenni che va raccontata e tramandata a memoria di eventi tragici e crudeli che hanno coinvolto una parte del nostro popolo vittima di violenze spietate. L’odio che prevale sul rispetto delle differenze tra i popoli, ieri come oggi, non ha senso di essere".

Fabio Ariotti, consigliere delegato del Comune di Genova, ha invece chiesto il ripristino della targa collocata in Belvedere Girolamo da Passano in Oregina, più volte vandalizzata: "Ho voluto sottolineare tramite la presentazione in Consiglio Comunale di un articolo 54 interrogazione a risposta immediata, l’importanza di questa data e il rispetto per tutte le vittime di quella tragica pagina della storia italiana. Per questo ho chiesto, in collaborazione col collega del Municipio Centro Est, Edoardo Di Cesare, il ripristino della targa collocata in Belvedere Girolamo da Passano in Oregina, dedicata a Norma Cossetto, la studentessa universitaria istriana che tra il 4 e 5 Ottobre 1943 venne torturata, violentata e gettata in una foiba. Uccisa dai partigiani del Maresciallo Tito. Nell’ottobre del 2023 la targa dedicata a Norma Cossetto Medaglia al Merito Civile, venne vergognosamente vandalizzata. Per questo abbiamo chiesto il ripristino, per dignità, rispetto e ricordo di una delle tante vittime di una parte terribile della storia italiana, che non dobbiamo dimenticare, nonostante la volontà, di qualche estremista, di continuare a negare e giustificare gli orrori di quella immane tragedia".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp