Commemorazione defunti: tutte le modifiche a viabilità e sosta

Nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti sono state stabilite, attraverso apposita ordinanza del Comune, le modifiche a traffico e sosta in alcune strade limitrofe ai cimiteri genovesi, per assicurare fluidità al traffico veicolare e pedonale nel periodo di maggiore affluenza. Di seguito tutte le variazioni.

Cimitero della Castagna

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2023, tra le 8 e le 17:30 è istituito il senso unico di circolazione in via alla Porta degli Angeli con direzione levante dall’altezza dell’entrata principale del cimitero. Contestualmente i veicoli diretti al parcheggio del cimitero della Castagna dovranno necessariamente percorrere corso Martinetti e via alla Porta degli Angeli. La sosta veicolare è regolamentata secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale in servizio sul posto.

Cimitero di Staglieno

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023, tra le 8 e le 18, sono stabilite le seguenti variazioni.

Piazzale Resasco:

Lato mare, divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli, escluso i taxi, i veicoli afferenti alle proprietà laterali, di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale, organizzata per il giorno 2 novembre 2023 dal Comando militare regione Liguria.

Nel tratto a mare dell’accesso principale del cimitero, zona compresa tra l’accesso e i chioschi dei fioristi, divieto di circolazione escluso i taxi, i veicoli afferenti alle proprietà laterali, di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale. Divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, ad eccezione di bus e taxi;

Nel lato mare, compreso tra via Piacenza e i chioschi dei fioristi, negli stalli di sosta su ambo i lati, sosta consentita esclusivamente ai veicoli con contrassegno invalidi, ad eccezione dei due stalli di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico merci presenti nel lato monte.

Nel tratto compreso tra l’ingresso principale, fronte ponte Monteverde, e il capolinea mezzi Amt, istituzione di settori di sosta regolamentata con orario 8-18, per la durata massima di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario.

Per la sola giornata del 2 novembre 2023 è istituita un’area di sosta riservata ai veicoli autorizzati e afferenti alla commemorazione ufficiale organizzata dal Comando militare.

Istituito, inoltre, il divieto di fermata per tutti i veicoli nella via Superiore al Veilino.

Cimitero di Pontedecimo

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023 con orario 7-18 è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di via Benedetto da Cesino, nel tratto compreso tra via Campomorone e la scala di collegamento a via Gallino e lungo il perimetro del cimitero, sino a piazza Cesino.

Cimitero di Rivarolo

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023 con orario 7-18 è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di via Vezzani, nel tratto compreso tra via Wagner e il piazzale del cimitero.

Cimitero di Coronata

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023 con orario 8-18, è istituito il senso unico di circolazione con direzione mare/monte in via Monte Guano eccetto veicoli di trasporto pubblico locale (Amt) e taxi. Contestualmente il traffico veicolare diretto alle aree di sosta adiacenti il cimitero di Coronata dovrà necessariamente percorrere via Coronata e via Monte Guano. Il deflusso veicolare dalle suddette aree di sosta dovrà avvenire lungo il percorso formato dalle vie Forte Monte Guano, Fratelli Coronata e Borzoli. La sosta veicolare relativa gli afferenti al Cimitero verrà effettuata in via Monte Guano.

Cimitero Pini Storti di Sant’Alberto

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023, tra le 8 e le 18 è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di via Sant’Alberto, nel tratto compreso tra via Torrente Molinassi e l’accesso al piazzale del Cimitero. A seconda delle esigenze della circolazione il transito veicolare privato, nel citato tratto di Sant’Alberto, potrà essere interrotto all’intersezione con la via Torrente Molinassi con orario 9-12 e 15-17.

Cimitero di Pegli

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023 con orario 8-17 è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti su ambo i lati di via Beato Martino (tratto compreso tra via Camilleri e l’ingresso del cimitero). Il transito veicolare nella via Beato Martino potrà essere interdetto nel tratto compreso tra la via Garelli e il cimitero stesso qualora le condizioni del traffico lo richiedano.

Cimitero di Prà

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2023 con orario 7-18 in via SS.Trinità, via Nostra Signora dell’Assunta e piazza Palmaro, è confermato il divieto di sosta e transito veicolare attualmente in atto per area di cantiere, eccetto residenti e veicoli diretti alle attività commerciali come da vigente Orm 672/2023. Qualora le condizioni di traffico lo richiedano, a cura della Polizia locale, potranno essere attuate in ogni momento modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.