Giornate dello sbarazzo, senza limitazione di pezzi

Amiu Genova, per venire incontro alle numerose richieste delle Amministrazioni comunali della Valle Scrivia e per incrementare la raccolta differenziata, ha organizzato le 'giornate dello Sbarazzo': un servizio di ritiro gratuito, che vuole agevolare i cittadini a sbarazzarsi di vecchi mobili, materassi, reti letto, sedie e piccoli e grandi elettrodomestici i così detti Raee (Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici).

I Comuni interessati saranno Crocefieschi, Savignone, Montoggio, Valbrevenna e Vobbia. Usufruire del servizio è molto semplice: i cittadini potranno recarsi al camioncino allestito per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei Raee, oppure dai cassoni scarrabili, depositando gli oggetti senza limitazione di pezzi.

Questo servizio offre la possibilità di disfarsi, in modo semplice e senza costi, di oggetti inutilizzati o non funzionanti e si somma alle altre opportunità, che i cittadini hanno di conferire in modo corretto e gratuito rifiuti ingombranti, come recarsi presso le Isole Ecologiche (Montoggio, Casella, Busalla, Crocefieschi e Ronco Scrivia) o presso le postazioni Ecovan di zona, alternativamente prenotando il ritiro gratuito a domicilio.

Il calendario delle giornate dello Sbarazzo

Crocefieschi - sabato 21 ottobre 2023

Area Parcheggio Croce Verde – dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Savignone - sabato 28 ottobre 2023

Piazza Italo Ghelfi (Capoluogo) - dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Vobbia - sabato 4 novembre 2023

Via Capoluogo (Magazzino Comunale) - dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Valbrevenna - sabato 11 novembre 2023

Via Provinciale 11 (Magazzino Comunale) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Montoggio - sabato 18 novembre 2023

Piazza Burlando - dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 800.95.77.00 oppure andare sul sito segnalazioni.amiu.genova.it/.