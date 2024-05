Giornata mondiale dei sordi: Genova si prepara al grande evento

Giornata Storica, il consiglio direttivo nazionale dell’Ens (Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi) per l’occasione riunita presso la sede provinciale calabrese ha assegnato ufficialmente la bandiera della Giornata Mondiale dei Sordi al Comitato organizzatore genovese che, in collaborazione Ens sezione provinciale di Genova e le diramazioni regionali e nazionali, lavoreranno per il grande evento della Gms (Giornata mondiale dei sordi) che si svolgerà all’ombra della Lanterna dal 26 al 28 Settembre 2024.

"Questo evento - si legge in una nota - firmata dal consigliere nazionale e ligure Marco Richi - rappresenta una grande emozione per tutti noi, Genova in questi anni è diventata grande sia nella cultura di ospitalità turistica che di inclusiva delle persone disabili e questo evento porterà in città migliaia di sostenitori e turisti sordi da tutto il mondo, saranno quattro giorni intensi fatti di dibattiti, confronto associativo, culturale e politico sulle dinamiche di inclusione del nostro Paese delle persone sorde al mondo del lavoro, dell’accesso ai servizi, della scolarizzazione, della digitalizzazione istituzionale e sanitaria delle persone sorde".

"Voglio fare dei ringraziamenti - conclude Marco Richi, al presidente nazionale Raffaele Cagnazzo, alle istituzioni locali che ci stanno supportando speriamo continuino a farlo in vista della giornata mondiale dei sordi di settembre, ai membri del comitato provinciale col suo presidente Simone Lanari, regionale con il signor Lubrano".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp