Il maxi schermo della Regione celebra gli infermieri

Sono gli infermieri i protagonisti del maxischermo luminoso allestito sulla facciata del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, che nella serata di venerdì 12 maggio 2023 si è accesso per la Giornata internazionale dell’infermiere, istituita per ricordare la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna.

In Liguria sono oltre 14.300 i professionisti del che svolgono questo ruolo fondamentale nella sanità. Oltre al maxischermo di piazza de Ferrari e le altre iniziative svoltesi nella Giornata Internazionale dell’Infermiere, sabato 13 maggio a Genova è in programma il Gaslini Open Day, dalle 10 alle 16 presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria in piazza De Ferrari.

L'ospedale pediatrico genovese si aprirà alle famiglie con una serie di momenti di formazione e informazione, condotti da infermieri pediatrici, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di laboratorio, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali.