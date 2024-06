Giornata europea contro la stanchezza degli autisti, dati e iniziative

Venerdì 21 giugno si celebra la Giornata europea contro la stanchezza degli autisti il 'Driver Fatigue Day'. Le organizzazioni sindacali dei trasporti che aderiscono all’Etf (European transport federation), federazione che comprende oltre 200 sindacati nazionali provenienti da più di 40 paesi, ha organizzato un volantinaggio presso il Porto di Genova per sensibilizzare autisti di camion e di pullman sui loro diritti e soprattutto sulla stanchezza al volante che può mettere in pericolo altri autisti e viaggiatori su strade e autostrade.

Secondo il report il 60% dei camionisti hanno riferito di guidare regolarmente in uno stato di stanchezza. Il 27% degli autisti intervistati nello studio Etf ha ammesso di aver quasi provocato incidenti a causa della stanchezza. Quasi un terzo (33%) dei camionisti si sono addormentati al volante. Oltre la metà degli autisti di camion (52%) ha sentito il bisogno di accostare a causa della/per la stanchezza, ma non hanno potuto farlo.

"Non sono condizioni di lavoro e di sicurezza accettabili - scrivono Filt Cgil e Uiltrasporti in una nota -. Tra le principali rivendicazioni sindacali si chiede una retribuzione equa, migliori condizioni di lavoro, tutela dei diritti, orario di lavoro equo, un giusto tempo di riposo, migliori aree di riposo. In particolare per le conducenti donne si chiede di garantire sicurezza e protezione, favorire un giusto bilanciamento tra lavoro e vita privata, servizi igienici e strutture di riposo attrezzate, un ambiente di lavoro inclusivo".

