Giornata dell'albero: due iniziative con i bimbi delle scuole e i Carabinieri Forestali

Nell’ambito delle manifestazioni che si terranno in Italia nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2021 per celebrare la 'Giornata Nazionale dell’Albero' sono previsti due interventi in provincia di Genova: a Rossiglione e Sestri Levante i bambini di alcune scuole pianteranno degli alberi insieme ai Carabinieri Forestali.

Lunedì 22 novembre alle ore 10, negli spazi esterni del plesso scolastico di via Caduti della Libertà 7 a Rossiglione, è prevista la piantumazione di due alberi di corniolo (Cornus mas) e di due cespugli di rosmarino (Salvia rosmarinus), forniti dai Reparti del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. I Carabinieri Forestali di Campo Ligure cureranno le varie fasi delle operazione per la messa a dimora delle piantine, svolte direttamente dagli alunni delle classi 1^, 2^, 3^A e 3^B della scuola primaria di Rossiglione, alla presenza della dirigente dell’Istituto Comprensivo Valle Stura Ivana Ottonello, del sindaco di Rossiglione Katia Piccardo e di rappresentanti delle locali associazioni di volontariato, tra cui la Prociv Augustus Valle Stura, duramente impegnata per gli eventi alluvionali che hanno colpito le valli Stura e Orba il 4 ottobre scorso. Proprio il record di pioggia caduta sul territorio di Rossiglione durante quell’estremo evento calamitoso, pone in risalto l’importanza che gli alberi ricoprono nell’ambito della prevenzione del dissesto idrogeologico e della lotta ai cambiamenti climatici in atto, che ognuno di noi può contrastare efficacemente piantando alberi e diffondendo la cultura della difesa dell’ambiente.

L’altro incontro si svolgerà sempre lunedì 22 novembre, alle pre 10.30 nel giardino della scuola primaria e dell’infanzia Papa Giovanni XXIII di via Lombardia a Sestri Levante. Verranno coinvolte le tre classi quarta elementare del plesso, per un totale di 60 bambini, che piantumeranno tre piantine di Melo selvatico (Malus sylvestris), Pero Selvatico (Pyrus pyraster) e Sughera (Quercus suber) insieme ai Carabinieri Forestali di Sestri Levante. Parteciperà alla manifestazione l’assessore Lucia Pinasco (con delega a Istruzione e politiche per l'infanzia), il Sindaco Valentina Ghio e Donatella Arena, dirigente della scuola.