Giornalista palpeggiata in diretta, Toti: "Un gesto che dovrà essere punito"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha invitato in tribuna autorità la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, al centro della vicenda di molestie avvenuta sabato all'esterno dello stadio Castellani, mentre faceva la diretta del dopo derby fra l'Empoli e la squadra viola.

Se l'invito verrà raccolto, la giornalista potrebbe presentarsi al Franchi martedì 30 novembre in occasione della partita con la Sampdoria. Intanto sul fronte delle indagini, è stato individuato dagli agenti del commissariato di Empoli e dalla digos di Firenze l'uomo che sabato scorso avrebbe molestato la giornalista Greta Beccaglia mentre era in diretta con lo studio di Toscana Tv al termine della partita Empoli-Fiorentina.

Si tratterebbe di un tifoso della Fiorentina di 45 anni che è stato identificato incrociando le immagini delle molestie in tv con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Anche un altro tifoso della Fiorentina sarebbe stato identificato.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Un gesto che ora dovrà essere punito - scrive il governatore sul suo profilo social -, perché non si tratta di una goliardata ma di una molestia. Il problema è proprio questo: la tranquillità con cui si considera uno scherzo quello che invece è un reato e lo si fa sentendosi impunibili. E contrariamente a quanto leggo su qualche editoriale, la politica non si è eccitata su questo tema ma si è indignata bipartisan, come era giusto che fosse. Chi minimizza è complice. Penso invece che questo rumore sia stato quello del primo passo per cambiare finalmente le cose", conclude Toti.