È morto Giorgio Napolitano, Toti: "Addio a uno dei protagonisti della storia italiana"

È morto, a 98 anni, Giorgio Napolitano. È stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto dapprima nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l'ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 le dimissioni per lasciare così spazio all'elezione di Sergio Mattarella.

"Apprendiamo con grande dolore la notizia del decesso del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, uomo, politico e leader di immenso valore. La sua personalità ha attraversato un pezzo di vita della Repubblica italiana, conciliando lo spirito di parte dell'uomo appassionato di politica con il rigore dell'impegno istituzionale, culminato nella sua duplice Presidenza. È stato un esempio di impegno anche per coloro che non la pensavano come lui". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla notizia della scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano.

"Nei suoi due mandati il Presidente Napolitano ha affrontato le difficoltà delle crisi economica e governativa, ma mettendo sempre al primo posto la cosa pubblica con una lungimiranza difficile da replicare. Giorgio Napolitano ha fatto visita alla Liguria in alcune occasioni cruciali, come nel 2012, in seguito alla terribile alluvione che aveva colpito anche le Cinque Terre: Regione Liguria ricorda con profonda gratitudine e affetto il Presidente emerito ed esprime vicinanza e cordoglio a tutta sua la famiglia", conclude il presidente Toti.