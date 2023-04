Addio a Giorgio Bergami, celebre fotoreporter genovese

All'età di 86 è morto Giorgio Bergami, fotografo e regista genovese che fu amico di Don Gallo e Fabrizio De Andrè. Aveva iniziato la propria carriera di fotoreporter nel 1953, a soli sedici anni, presso l'Agenzia Publifoto di Genova. Si è occupato di lotte operaie e sindacali, di fotografia industriale e pubblicitaria, ma anche teatrale e cinematografica. Ha anche fatto conoscere le condizioni di vita nei manicomi e negli istituti di rieducazione minorile attraverso le sue inchieste.

Lo ricorda Regione Liguria in una nota: "Il presidente Giovanni Toti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bergami, illustre fotografo insignito anche del premio 'Ligure Illustre 2019' promosso dalla Associazione Liguri nel Mondo per i suoi 60 anni di arte fotografica e cinematografia attraverso la quale aveva immortalato le figure più significative e singolari durante la trasformazione della città di Genova".

"Con i suoi scatti - conclude il governatore - Bergami ha raccontato in ogni aspetto i profondi cambiamenti della società italiana a partire dagli anni Sessanta".