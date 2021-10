Bogliasco in lutto: addio a Giorgio Barberis, fondatore del Bistrotto

Bogliasco in lutto per la scomparsa di Giorgio Barberis, fondatore del Bistrotto nei primi anni '80 insieme a Marco Scaragli. Il locale di via Mazzini diventò presto un punto di riferimento della località levantina e negli anni 2000 cambiò direzione un paio di volte.

Il locale, sulla propria pagina Facebook, ha ricordato Barberis con una bella foto in bianco e nero scrivendo: "Giorgio non è stato parte del Bistrotto, Giorgio è il Bistrotto. Alla tua Gio, fai buon viaggio".

Il funerale di Giorgio Barberis sarà celebrato sabato 16 ottobre alle ore 11 nella parrocchia di Bogliasco.