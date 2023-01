È morta Gina Lollobrigida: tra i primi successi un film girato a Genova

All'età di 95 anni è morta Gina Lollobrigida, la grande attrice era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927 e proprio alla città di Genova è legato uno dei suoi primi successi cinematografici. Nel 1951 interpretò il personaggio di Anna in 'Achtung! Banditi!', film diretto da Carlo Lizzani e girato fra Campomorone, Pontedecimo e altre località della Val Polcevera raccontando la lotta partigiana contro i nazifascisti.

Sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento e una stella sulla celebra passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame per una delle attrici simbolo della cinematografia italiana. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con i più importanti registi del nostro Paese, da De Sica a Germi, da Monicelli a Soldati, e lavorato con star internazionali come Burt Lancaster e Humphrey Bogart. Lascia un figlio, Andrea, avuto nel 1957 dal medico sloveno Milko Škofi?, che prestava servizio fra i profughi temporaneamente alloggiati a Cinecittà.

Alle ultime elezioni politiche dello scorso settembre venne candidata al Senato dalla lista "Italia sovrana e popolare", che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.