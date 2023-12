Giornalismo in lutto, addio a Gigi Zerbini. Il ricordo del fratello Paolo: "Generoso, serio, capace"

Lutto nel mondo del giornalismo genovese. All'età di 74 anni è morto a Reggio Emilia Gigi Zerbini, giornalista professionista che iniziò la propria carriera nella carta stampata al Lavoro di Genova. Dalla Liguria all'Emilia Romagna, prima alla Gazzetta di Reggio e poi come capo redattore al Resto del Carlino di Bologna, aveva inoltre lavorato come corrispondente per la Rai. Anche i due fratelli di Gigi hanno abbracciato la carriera giornalistica. Pippo, scomparso nel 2010, era stato capo della redazione genovese del Giornale e Paolo conduce varie trasmissioni televisive dopo avere lavorato al Lavoro e alla Rai, è uno dei veterani della professione nella nostra città. I funerali si svolgeranno mercoledì 20 dicembre alle ore 10:30 a Reggio Emilia nella chiesa di Rivalta.

Paolo Zerbini ricorda il fratello Gigi

Ed è proprio Paolo Zerbini, in una commovente lettera, a ricordare i fratelli e il cammino percorso insieme in questa vita: "Un tumore si portò via Pippo nel 2010. Gigi era invece il più giovane dei miei fratelli - scrive Paolo Zerbini - tutti giornalisti. Avevo iniziato io al quotidiano Il Lavoro, loro avevano intuito la bellezza della professione, prima Pippo con il Nuovo Cittadino e il Giornale, poi Gigi con me, al quotidiano socialista".

"Gigi era sveglio, forte, bello con quei suoi occhi azzurri. E bravo. L'ha piegato il Parkinson - racconta ancora Paolo Zerbini - lucidissimo per tutto quello che riguardava la vita al giornale, sino a un mese fa. Ricordava i nomi dei cronisti e dei tipografi, i fatti, tutto. Il resto no. Aveva tre passioni: i francobolli, il prosciutto crudo e il budino. C'è una foto che racconta l'ultima sfida tra io e lui, in bici sullo sterrato. Un testa a testa micidiale dove nessuno mollava, finito in parità. Lui quel giorno era stato generoso. I miei fratelli, e spero anche io, erano generosi, seri e capaci. Mio papà sgranava gli occhi davanti a quei tre ragazzi così lontani dal suo mondo. Ciao Gigi, fratello amatissimo".

"Ai famigliari di Gigi Zerbini giungano le condoglianze dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria" si legge in una nota ufficiale. Anche la redazione di Genova Today si unisce al cordoglio.