Cori sessisti allo stadio, pace fatta tra giardiniera e tifosi dell'Inter

A metà settembre, in occasione di Sampdoria-Inter, avevano acceso la polemica alcuni cori rivolti dai tifosi nerazzurri presenti allo stadio Luigi Ferraris e rivolti a una ragazza che stava lavorando con il tagliaerba sul terreno di gioco prima dell'inizio del match.

In quella circostanza il video aveva fatto il giro dei social scatenando reazioni di ogni tipo: da chi aveva parlato di sessismo a chi li aveva bollati di cattivo gusto, ma c'era stato anche chi aveva minimizzato l'accaduto.

A distanza di cinque mesi i supporter nerazzurri sono tornati a Marassi per Genoa-Inter e a spegnere definitivamente le polemiche è stata la stessa ragazza che, al termine del match, si è recata sotto al settore che ospitava gli interisti. Accolta da una ola ha alzato le braccia in segno di vittoria, poi ha mimato un ballo e applaudito i ragazzi presenti allo stadio, che hanno nuovamente intonato il coro 'incriminato', per poi salutare con un inchino ottenendo l'ovazione dei tifosi.