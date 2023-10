Giardini Tenco: posizionata la targa, ma dopo 24 ore è già pericolante

Attesa per diversi mesi, non appena posizionata, è già pericolante. Stiamo parlando della targa nei giardini Luigi Tenco in via Canevari a Marassi. A sollevare la questione sono i consiglieri della lista Rossoverde in Comune e nel Municipio III Bassa Valbisagno, Filippo Bruzzone e Gabriele Ruocco.

"Dopo i numerosi solleciti seguiti in questi mesi - fanno notare - e il faticoso dialogo tra le parti sia politiche che tra cittadini, abbiamo appreso da alcuni visitatori dei giardini, che ieri (5 ottobre 2023 ndr.) finalmente è stata posizionata la targa tanto attesa. Targa posizionata dal Municipio III e dal Comune nella totale indifferenza, non hanno condiviso questo avvenimento con le varie parti politiche, che hanno lavorato al progetto e soprattutto non lo hanno fatto con i cittadini. Questo fa emergere sempre più la distanza che ha l'attuale amministrazione dai cittadini".

"Quattro mesi per posizionare una targa in marmo - attacca Ruocco - e il giorno dopo è già in bilico, pericolosamente a rischio di cadere sulla testa di qualche visitatore o peggio dei numerosi bambini, che ogni giorno giocano sul quel prato. L'amministrazione del 'fare' ci deve aver pensato a lungo prima di posizionarla, deve aver ponderato il luogo e preso visione del terreno, immagino che qualcosa sia andato storto. Dopo 4 mesi finalmente abbiamo ottenuto la targa. Adesso quanti altri mesi dovranno passare prima che venga soddisfatta anche la richiesta di affissione dei cartelloni con il regolamento dei giardini pubblici?".

Proseguono Bruzzone e Ruocco: "ci siamo impegnati con i cittadini per proporre migliorie ai giardini Tenco. Ci siamo presi qualche insulto e siamo stati contestati da qualche soggetto mal informato, che aveva frainteso il nostro agire, attribuendoci la volontà di voler mandare via i gestori dell'area. Con tanta pazienza, con il dialogo e confrontandoci serenamente con chi ci ha dato la possibilità di farlo, siamo riusciti a trasmettere il nostro messaggio. Il nostro impegno e la nostra imparzialità nei confronti dei gestori e degli utenti, con il fine unico di proporre delle migliorie per far convivere pacificamente le diverse realtà che usufruiscono di quest'area verde pubblica. Preziosa, sia perché è una piccola oasi in mezzo a un quartiere fortemente cementificato negli anni, ma anche perché è gestita molto bene ed è stata riqualificata dagli attuali gestori. Un'area che nonostante gli investimenti privati, rimane pubblica e di libero accesso a qualunque cittadino a due gambe e a quattro zampe".

"Anche per questo motivo - concludono Bruzzone e Ruocco - avevamo chiesto di affiggere dei cartelli con scritto il regolamento delle aree verdi dei giardini pubblici del Comune. Proprio per mettere gestori e cittadini nelle condizioni di seguire le regole, comportarsi in modo corretto, nella speranza di spegnere le divergenze in essere tra i gestori e alcuni utenti e accendere il buon senso per favorire l'armonia e la convivenza tra le parti".

Il Comitato per la tutela e l'utilizzo pubblico del verde di via Canevari: "A seguito dei solleciti da parte nostra nelle competenti sedi e alle interrogazioni in Comune del consigliere Filippo Bruzzone e nel Municipio III di Gabriele Ruocco, finalmente è stata apposta la targa, che identifica i giardini Luigi Tenco. Giardini che, per la loro ubicazione, purtroppo sono sconosciuti alla maggior parte dei cittadini residenti nel quartiere e a quelli che transitano in via Canevari".

"I cittadini e i politici, che avevano sollecitato la messa in opera della targa, si sarebbero aspettati di essere avvisati del giorno del posizionamento per essere partecipi all'inaugurazione della stessa. Purtroppo ciò non è avvenuto, ma con sorpresa ieri hanno scoperto che la targa non è stata posizionata in via Canevari in modo che tutti potessero essere messi a conoscenza che sopra il parcheggio Saba esiste un giardino pubblico a disposizione di tutti, ma posizionata all'interno del giardino. Venendo quindi meno la funzione di indicazione ai giardini che non risulta da nessuno dei due ingressi sia quello su via Canevari sia su quello da viale Varni che tra l'altro è una strada privata".

Prosegue il comitato: "tra le altre cose chi ha posizionato la targa e il relativo supporto all'interno dei giardini non si è preoccupato di fissarlo in modo stabile e a distanza di 24 ore il supporto è già in pessime condizioni. Chissà poi perchè, a differenza degli altri giardini pubblici, non viene esposto il regolamento comunale, che regola gli orari e i comportamenti da tenere all'interno degli stessi".