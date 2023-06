Giardini Tenco: incontro con Municipio e Comune per superare i problemi, a che punto siamo

Aggiornamenti sulla situazione dei giardini Tenco di via Canevari, da tempo al centro di alcune problematiche in Bassa Val Bisagno. Un'area che rappresenta un prezioso polmone verde in città, poco conosciuto dai cittadini, ma importante punto di aggregazione per la comunità, recentemente rinato anche grazie all'impegno di alcuni volontari e al lavoro di un'associazione sportiva, Futsal Genova.

L'interrogazione in consiglio comunale

Lo scorso 7 giugno il consigliere comunale della Lista Rossoverde Filippo Bruzzone aveva presentato un'interrogazione in Sala Rossa segnalando l'assenza della targa dedicata al cantautore, alcuni problemi nella convenzione tra Comune e gestore dell'area, chiedendo anche ragguagli sul destino dell'area, che conta un'area giochi e campi da bocce. Per la giunta aveva risposto l'assessora ai Servizi Civici Marta Brusoni promettendo un contatto con i gestori e un sopralluogo con l'assessorato alle manutenzioni "per comprendere insieme il giusto bilanciamento e il giusto progetto che consentano che la cittadinanza e gli abitanti del Municipio possano godere di questi spazi". Tra i problemi segnalati da alcuni cittadini anche quelli delle deiezioni canine abbandonate e la presenza di cani senza guinzaglio nelle zone frequentate dai bambini.

Il tema era stato affrontato anche in Municipio Bassa Val Bisagno, il consigliere della Lista Rossoverde Gabriele Ruocco aveva chiesto alla giunta alcuni chiarimenti sulla gestione e di "conoscere interventi e tempistiche per il ripristino e l'agibilità dei campi da bocce, della pavimentazione anti trauma e dei giochi per bambini". Il presidente Angelo Guidi aveva risposto spiegando che c'è "un contratto del 2004 tra Comune e società Saba quale concessionario dell’area" e aveva confermato la partecipazione al sopralluogo insieme al Comune per "esaminare le necessità degli interventi e successivamente definire il soggetto a cui faranno capo gli stessi, in base alla concessione vigente".

Il sopralluogo del 21 giugno

Il sopralluogo c'è stato, nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno 2023, hanno partecipato il delegato dell'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente, il responsabile dell'area tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno, il consigliere Andrea Censi di Fratelli d'Italia delegato dalla giunta Guidi, i consiglieri della Lista Rossoverde Filippo Bruzzone e Gabriele Ruocco e il commissario in Municipio 3 di Linea Condivisa Gianni Pellegrini.

Ruocco (Lista Rossoverde): "Incontro proficuo per rispondere alle esigenze dei cittadini"

Gabriele Ruocco (Lista Rossoverde) spiega a Genova Today: "Eravamo stati contattati da alcuni cittadini che ci avevano riferito le problematiche inerenti all’area in questione. Avevano già chiesto aiuto al Municipio senza che questo purtroppo trovasse una soluzione. Grazie al lavoro di squadra con Filippo, in Comune, siamo riusciti a ottenere un sopralluogo e portare un delegato dell’assessore Avvenente, che non ha potuto partecipare in prima persona. L’incontro è stato proficuo. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e le problematiche dei gestori e assieme trovato un punto d’incontro per mantenere pubblica questa splendida area verde 'unica' in zona. Un prezioso polmone verde in un’area fortemente urbanizzata. Ci siamo lasciati con l’impegno del Comune di chiarire alcuni dettagli poco chiari sulla concessione data al gestore. E con la richiesta al Municipio di ascoltare le istanze dei cittadini".

"Stiamo lavorando per mantenere quest’area verde pubblica - conclude Ruocco - cercando di appianare le divergenze tra il gestore e alcuni utenti, nel rispetto del regolamento e consapevoli che grazie alla gestione sia del concessionario sia di alcuni utenti volontari, quest’area è stata rivalutata e resa dignitosa. È inutile farsi la guerra, ci perdono tutti. Specialmente i cittadini che usufruiscono di questa area verde pubblica. Confidiamo che questo intervento abbia gettato le basi per un percorso di collaborazione tra gestore e utenti".

Censi (Fratelli d'Italia): "Area verde meravigliosa, lavoriamo perché sia fruibile per tutti"

Andrea Censi (Fratelli d'Italia) commenta dopo il sopralluogo ai nostri microfoni: "In Municipio alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione hanno instaurato un rapporto collaborativo per far funzionare le cose e risolvere le problematiche che coinvolgono i cittadini del territorio. In via Canevari parliamo di una concessione di circa 20 anni, dove sono sorti problemi. Per molto tempo c'è stata una situazione di abbandono, ma grazie al lavoro di alcuni volontari i giardini Tenco hanno assunto un aspetto più decoroso, l'arrivo della società sportiva Genova Futsal ha ulteriormente migliorato la situazione, rendendoli un piccolo gioiello".

"Purtroppo - spiega ancora Censi - sono sorti problemi tra alcune categorie di fruitori, motivo per cui attraverso questo sopralluogo abbiamo cercato di trovare le soluzioni. Oggi i Giardini Tenco sono un'area verde meravigliosa, fruibili da tutti. Consiglio a tutti i cittadini di andare a prendere il sole con un telo mare per goderne al massimo, una situazione impensabile fino a sei mesi fa. Si tratta di un'area che va tutelata e, nell'interesse di tutti, abbiamo ascoltato le istanze del territorio. C'è chi vorrebbe un'area cani, cosa secondo il mio parere personale non praticabile, chi vorrebbe fosse invece interdetta agli animali per permettere la più ampia fruizione ai bambini. Lavoriamo per trovare una sintesi, un punto di equilibrio che consenta a tutti di utilizzare questa area verde. Per quello che riguarda un'area cani in zona - conclude il consigliere di Fratelli d'Italia - avevo presentato una mozione nei mesi scorsi per trovare il modo di aprirne una nella zona tra via Canevari e corso Monte Grappa, iniziativa politica, saranno poi i tecnici a valutare come procedere. Dentro ai giardini io penso sia difficile".