Vandali e degrado ai giardini Tarabotto a due passi da Boccadasse

Sempre più problematica la situazione dei giardini Tarabotto di via Fausto Beretta, a due passi da via Boccadasse tra arredi urbani e ringhiere rotte e sempre più pericolanti, con scorribande notturne di gruppi di giovani che lasciano rifiuti e distruggono quello che resta (poco) delle ringhiere. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha addirittura piantato i lunghi corrimano in metallo nel prato, dopo averli divelti, creando una sorta di 'totem'. Prato dedicato ai giochi per i bambini, con evidenti problemi di sicurezza. Anche la fontanella dell'acqua è stata distrutta. Insomma, la situazione non è rosea e da tempo i residenti chiedono che venga fatto qualcosa. Nei mesi scorsi anche il Partito Democratico aveva effettuato un volantinaggio chiedendo maggiore attenzione dal punto di vista della rimozione dei rifiuti, dei controlli e della manutenzione.

Alcuni residenti chiedono maggiori controlli, sembra infatti che esistano anche delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere utili per individuare i responsabili dei danneggiamenti, c'è chi chiede maggiore attenzione da parte della polizia locale, con passaggi nella zona durante la sera per scoraggiare i comportamenti incivili e chi invece una cancellata con una chiusura serale. Alcuni alberi, tra l'altro, sono stati sradicati e sono presenti delle transenne, c'è anche chi lamenta che i piccoli bidoni della spazzatura sono sempre meno (inizialmente erano quattro, ora ne è rimasto solo uno) e sempre pieni. Tra i problemi segnalati dai residenti anche la scarsa illuminazione.

