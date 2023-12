Cartolina dai giardini di Albaro dopo i festeggiamenti

Stanno facendo il giro dei social le fotografie dei giardini Esposito di Albaro, nei pressi della chiesa di Santa Teresa, tra via Boselli e via Pisa.

Decine di bottiglie di vetro abbandonate e gettate a terra in un luogo frequentato da famiglie e bambini, l'eredità dei bagordi tra la vigilia e Natale. Molti residenti sul gruppo di quartiere AlbarOnline chiedono maggiori controlli, anche perché pare che la situazione non sia legata solo alle feste, ma si trascini da diverso tempo perché i giardini sono un punto di ritrovo dei ragazzi, che spesso però 'si dimenticano' di gettare i rifiuti negli appositi cassonetti. Altre persone lamentano invece le continue esplosioni di 'botti', anche in orario notturno.

Anche la presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, è intervenuta sui social: "Ragazzi - ha scritto - potete divertirvi, fare le feste, cantare e suonare, ma ridurre così uno spazio pubblico è veramente disgustoso".

