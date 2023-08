Omicidio Mahmoud, un albero e un torneo di calcio per ricordare il ragazzo

Un albero e un torneo di calcio per ricordare Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il giovane parrucchiere barbaramente mutilato e ucciso perché avrebbe voluto cambiare lavoro. Queste le iniziative lanciate dalla cooperativa Il Ce.Sto, dove il ragazzo era conosciuto.

"Negli ultimi giorni abbiamo sofferto e visto tanti video di solidarietà - spiega la cooperativa - e ci siamo chiesti cosa poter fare tutti insieme. Abbiamo piantato un albero. Un albero scelto apposta per le sue particolarità. Lo abbiamo messo nei Giardini Luzzati, sempre pieni di vita e speranze, anche e soprattutto giovani. Davanti al campetto".

Si tratta di una Ceiba speciosa, della famiglia delle Malvacee: "Un albero - scrive ancora la cooperativa - che arriva dopo un percorso, fatto di sogni e speranza, come quello di Abdalla, brutalmente interrotto. Ma un albero che vuole essere anche altro. Un simbolo allargato, con le sue spine sul tronco, con il suo serbatoio di risorse per i tempi difficili, con la sua capacità di adattamento, con i fiori capaci di spuntare solo quando davvero pronti per farlo, secondo un giusto tempo. Un tempo del quale troppo spesso priviamo le giovani vite, caricandole di pressioni, aspettative, giudizio, violenza. Un albero che vuole essere messaggio di speranza per una società che ha il coraggio di fare i conti con se stessa e cambiare".

Infine è stata comunicata anche l'intenzione di organizzare un torneo di calcio, a settembre, in ricordo di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla: "Ci piacerebbe coinvolgere chi lo ha amato - conclude Il Ce.Sto - chi lo ha conosciuto, chi lo ha incontrato lungo il percorso. Per non dimenticare".