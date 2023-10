Giardini Fiumara terra di nessuno, droga e carabinieri aggrediti

Da tempo ai giardini della Fiumara si registrano arresti per spaccio ed episodi di violenza, una situazione che si trascina da tempo, spesso con giovanissimi stranieri protagonisti. I carabinieri nelle ultime ore hanno fermato altri tre spacciatori. Si tratta di tre minorenni originari dell'Egitto, ospiti di comunità cittadine.

Nell'ambito dei controlli svolti dal comando provinciale i tre sono stati individuati mentre cercavano di vendere hashish a un connazionale. I carabinieri li hanno fermati e perquisiti, trovando altri 15 grammi di droga.

Durante i controlli un quarto ragazzo, sempre egiziano e minorenne, si è scagliato contro le forze dell'ordine causando lesioni a un militare. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli altri tre invece per cessione di sostanze stupefacenti aggravata in concorso.