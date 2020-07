Serata alcolica ai giardinetti, interrotta dalla polizia locale

Nel consueto sopralluogo che viene effettuato nelle serate critiche per il rischio assembramenti, venerdì 24 luglio pattuglie di polizia locale del terzo e quarto distretto sono intervenute nei giardini Cavagnaro, a Staglieno.

Sono stati elevati otto verbali per violazione dell'ordinanza antialcol a carico di cittadini di origine sudamericana e sequestrati due frigo colmi di 15 bottiglie di birra da 66 cl ancora intonse.

Sabato, invece, gli agenti della polizia locale sono accorsi in ausilio alla polizia di Stato in occasione di un intervento in via Marina di Robilant a San Fruttuoso. Gli uomini del quarto distretto hanno sanzionato tre cittadini italiani.

L'attività ha interessato anche la zona nei pressi del civico 179 di via Piacenza, dove si radunano gruppi di giovani, ma non sono state rilevate situazioni di irregolarità.