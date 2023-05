Giardini chiusi dopo il blitz dei genoani: vandalizzati panchine e giochi

"Abbiamo dovuto chiudere i giardini Esposito in via Paolo Boselli perché ieri sera un ragazzo ha pensato di sporcare giochi e panchine con vernice". A denunciare l'imbrattamento dei giardini che si trovano nel quartiere di Albaro nei pressi della chiesa di Santa Teresa è Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante. Le panchine e i giochi per bambini del piccolo spazio verde sono stati dipinti con i colori rossoblù e ricoperti di scritte inneggianti al Genoa e contro la Sampdoria retrocessa in Serie B.

"Io dico forza Genoa - aggiunge la presidente del Medio Levante nella mattinata di mercoledì 24 maggio 2023 - ma non sporchiamo la città, ci rendiamo solo antipatici, usiamo la testa. I bambini oggi non possono giocare".

La zona è coperta dalle telecamere, che potrebbero aver ripreso i responsabili dell'imbrattamento.