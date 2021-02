Addio al professore Gianni Marongiu, giovedì il funerale

Nato a Torino, si era trasferito all'età di un anno a Genova, dove si era diplomato e poi laureato. Per anni è stato professore all'università di Giurisprudenza. Il funerale sarà celebrato giovedì 18 febbraio presso la Chiesa Nostra Signora del Rosario

Martedì 16 febbraio, all'età di 84 anni, è morto nella sua casa di Genova Gianni Marongiu, avvocato tributarista e a lungo professore di diritto tributario all'università di Genova. Marongiu, nato a Torino nel 1937, viveva dal 1938 a Genova, dove aveva conseguito la maturità classica a liceo D'Oria. Qui si era laureato in Giurisprudenza nel 1960 (con 110 e lode) e aveva esercitato la professione di avvocato.

Ape Confedilizia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianni Marongiu, illustre tributarista e grande storico del Risorgimento italiano. Come ricorda Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova «Il professor Marongiu era membro del direttivo della nostra associazione. Ha partecipato a molte iniziative tra le quali il Convegno al palazzo della commenda in occasione del 'Property Day' nell’ottobre 2013 con una indimenticabile lectio magistralis sulla pressione fiscale nel settore immobiliare. Genova perde una grande personalità e la nostra associazione un punto di riferimento».

Dal 1996 al 2001 è stato deputato per la XIII Legislatura. Esponente di Rinnovamento Italiano, nel gennaio 1999 era passato ai Federalisti Liberaldemocratici e Repubblicani. Dal mese di maggio 1996 all'ottobre del 1998 è stato sottosegretario alle Finanze nel primo governo Prodi. Da molti definito uno dei più noti avvocati tributaristi d'Italia.

Lascia la moglie Giovanna e i figli Carlo e Paola. Il funerale sarà celebrato giovedì 18 febbraio alle ore 11.30 presso la Chiesa Nostra Signora del Rosario in via Rosselli. Il rosario è recitato oggi mercoledì 17 alle ore 18 presso la stessa Chiesa.