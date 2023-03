Giornalismo in lutto, addio a Giancarlo Moscatelli

Giornalismo ligure in lutto per la morte di Giancarlo Moscatelli, morto all'età di 71 anni. Collega stimato, ha lavorato per molti anni nelle televisioni locali genovesi, appassionato di calcio e tifoso del Genoa, rispettato però da tutti, anche la Sampdoria attraverso un comunicato ha espresso le proprie condoglianze per la sua scomparsa. Negli ultimi anni aveva lavorato anche dietro le telecamere collaborando con le reti nazionali Rai e Mediaset.

Lunedì 20 marzo 2023 alle ore 17 i funerali nella chiesa di San Pietro Vara alle, Moscatelli era infatti nato a Varese Ligure in provincia della Spezia il 22 ottobre 1951.

"L’Ufficio Stampa della Regione Liguria e la portavoce del presidente - si legge in una nota - esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Moscatelli, storico giornalista e operatore televisivo genovese. Al figlio, il collega giornalista Maurizio, e a tutta la sua famiglia, esprimono vicinanza e affetto in questo momento di grande dolore". La redazione di GenovaToday si unisce al cordoglio.