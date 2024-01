Lutto nel mondo della musica, addio a Gian Franco Reverberi

All'età di 89 anni è morto il compositore Gian Franco Reverberi, fratello di Gian Piero ed esponente della scuola genovese formata da Umberto Bindi, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Giorgio Calabrese e Luigi Tenco.

Era nato il 12 dicembre 1934 all'interno del Museo di storia naturale Giacomo Doria di Genova, presso il quale il nonno paterno era custode e falegname. Nel dopoguerra, il trasferimento con la famiglia in corso Torino, in un piccolo appartamento al numero 58, che diventerà polo aggregativo di musicisti. I cantautori che sarebbero diventati esponenti della scuola genovese vivevano quasi tutti nel quartiere della Foce con le rispettive famiglie. Gian Franco e suo fratello Gian Piero ospitavano le 'session' musicali del gruppo.

In carriera ha lavorato (oltre ai già citati) con tanti altri grandi artisti come Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Giorgio Buratti, Enzo Jannacci, Nicola Di Bari, Gino Paoli, Piero Ciampi, Ricky Gianco e Michele. Nelle vesti di manager, arrangiatore, compositore, musicista e direttore d'orchestra, ha svolto tournée in vari Paesi europei, in Giappone, in Australia e in Sud America, accompagnando anche Luigi Tenco, Lucio Dalla e Nicola Di Bari. Ha composto canzoni, ma anche colonne sonore per film, in Siae sono depositati a suo nome 1.456 brani musicali. Dalla sua collaborazione con Giorgio Calabrese è nata una serie di splendide canzoni in lingua genovese, interpretate e rese note sia da Natalino Otto che da Bruno Lauzi: 'O Frigideiro', 'A Bertoela', 'Madaenn-a', 'Ario', 'Bossa figgeu' e che sono entrate a far parte della cultura musicale e linguistica genovese.

