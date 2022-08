Allerte meteo, Giampedrone: "Non sono uno scherzo, ci vuole più rispetto"

“Dobbiamo abituarci a convivere con questi eventi che in poco tempo rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità delle persone e quindi non è mai troppa la prudenza e il rispetto per una nostra allerta".

Così l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone durante il punto stampa sull’ondata di maltempo che ha colpito il Levante mentre era in vigore l’allerta meteo gialla per temporali, prolungata fino a mezzanotte.

L’allerta meteo per temporali, ha ricordato Giampedrone, prevede solo due gradazioni di colore: gialla e arancione. La differenza è data dalla diffusione dei fenomeni sul territorio e sulla durata. Nel caso di oggi si sono verificati fenomeni intensi ma fortunatamente molto veloci.

"Quando abbiamo emesso allerta a Ferragosto ho letto dei commenti sguaiati, per il fatto che aveva piovuto poco o che non c'erano le condizioni per valutare questi temporali - ha continuato l'assessore - ma parliamo di temporali molto difficili da prevedere e io credo che sulle allerte si debba avere molta più attenzione e anche più rispetto perché poi ne va della vita delle persone, una parte fondamentale del nostro lavoro è quella di mettere le persone in sicurezza e quindi ancora oggi seppur in corso di evento, seppur con gli auguri di pronta guarigione alle persone che putroppo sono rimaste ferite, non posso che evidenziare un grande dato di protezione civile, ovvero quello di raccontare una parte importante di evento già avvenuto senza che nessuno si sia fatto male in maniera grave".

Secondo i dati forniti da Arpal, questa mattina a Panesi, nell’entroterra del Tigullio, sono caduti ben 20 millimetri in 5 minuti, ma nell’arco delle tre ore la cumulata è stata modesta, 40 millimetri. Sulla costa sono state registrate raffiche di vento oltre 140 chilometri orari.