Lavagnese in lutto, addio allo storico dirigente Giampaolo Carbone

Lutto a Lavagna per la scomparsa di Giampaolo Carbone, storico dirigente che attualmente ricopriva il ruoli di responsabile ai rapporti con la Figc per la società che milita nel campionato di Serie D

Lutto a Lavagna per la scomparsa di Giampaolo Carbone, storico dirigente della Lavagnese che attualmente ricopriva il ruoli di responsabile ai rapporti con la Figc per la società che milita nel campionato di Serie D.

«Tutta la Società Lavagnese 1919 - si legge in una nota - piange la perdita oltre che di uno storico e preparatissimo dirigente anche di un sincero e rispettoso amico. Giampaolo Carbone, da tempo immemore dirigente e simbolo dei colori bianconeri lavagnesi se n'é andato silenziosamente come sempre ha vissuto e apparso durante le partite del settore giovanile e della prima squadra bianconera che seguiva con assiduità quando il lavoro alla Atp (già Tigullio Pubblici Trasporti) glielo permetteva».

«Indimenticabile memoria storica della Lavagnese - conclude la società - sapeva tutto di tutti, dal più piccolo pulcino degli anni '70 al ragazzo della prima squadra di oggi. Entrato nella Lavagnese come dirigente del settore giovanile dal 1977 era poi diventato punto di riferimento per tutta la Società diventandone responsabile per i rapporti con la sezione chiavarese della Figc. Il 21 marzo in occasione della partita Lavagnese-Chieri, aveva ancora assistito alla gara portando il proprio saluto, impensabilmente l'ultimo. Grazie Giampaolo per tutto l'incondizionato amore che hai donato a questa Società e a tutti i suoi componenti».

Il Santo Rosario verrà celebrato questa sera, venerdì 9 Aprile, alle ore 19 presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di Corso Genova a Lavagna mentre il funerale si terrà sabato 10 Aprile alle 15.30 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a Tasso di Lumarzo.