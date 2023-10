La Geo Barents è arrivata a Genova: lo sbarco di 63 migranti

Poco dopo le ore 7 di mercoledì 18 ottobre 2023 è arrivata a Genova, al ponte Andrea Doria di Ponente la nave Geo Barents. L'imbarcazione su cui opera Medici Senza Frontiere ha salvato 63 migranti in mare, nel Canale di Sicilia, nella notte tra sabato e domenica, ricevendo dalle autorità italiane il via libera per attraccare al porto di Genova. Esposti anche alcuni striscioni da parte di GenovaSolidale, dove si legge "Benvenuti a Genova".

Si tratta di persone soccorse perché la barca a bordo della quale si trovavano stava affondando, tra queste anche quattro donne e una dozzina di minori, partiti dalla Libia circa ventiquattr'ore prima. I sopravvissuti sono stati portati a Genova a bordo della nave che dal 2021 viene utilizzata nel Mediterraneo da Medici Senza Frontiere per le operazioni di ricerca e soccorso.

Negli ultimi mesi erano stati diversi i casi di navi assegnate alla nostra città però poi dirottate per svariati motivi. Il caso più recente è quello della Aita Mari, della spagnola Proyecto Maydayterraneo: l'imbarcazione avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo ligure, poi la decisione del governo di accogliere le richieste della ong di un porto più vicino, fino all'arrivo di ieri sera a Napoli. Un altro caso a fine agosto, con la Ocean Viking, la nave che trasportava persone soccorse in mare da Sos Mediterranée tra cui 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. L'imbarcazione doveva raggiungere Genova ma alla fine, a causa delle condizioni marine proibitive di quei giorni, era stata dirottata a Vibo Valentia e Napoli.