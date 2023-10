Geo Barents, quando e dove arriverà la nave con 63 migranti salvati in mare

È previsto mercoledì mattina, per le 7, al ponte Andrea Doria di Ponente l'arrivo della nave Geo Barents. A comunicarlo, la Prefettura di Genova. L'imbarcazione su cui opera Medici Senza Frontiere ha salvato 63 migranti in mare, nel Canale di Sicilia, nella notte tra sabato e domenica, ricevendo dalle autorità italiane il via libera per attraccare al porto di Genova. Sempre se le condizioni meteomarine rimarranno favorevoli per il viaggio che durerà circa tre giorni in totale: dunque gli occhi sono ora puntati sugli sviluppi della situazione meteo dei prossimi giorni.

Le persone soccorse erano su una barca che stava affondando: tra di loro anche quattro donne e una dozzina di minori, partiti dalla Libia circa ventiquattr'ore prima. Tutti i sopravvissuti sono ora salvi a bordo della Geo Barents, che dal 2021 è utilizzata nel Mediterraneo da Medici Senza Frontiere per le operazioni di ricerca e soccorso.

È dunque deciso, come già comunicato domenica: la Geo Barents arriverà a Genova. In ogni caso, diversi sono stati i casi in cui navi assegnate alla nostra città sono state poi dirottate per svariati motivi. Il caso più recente è quello della Aita Mari, della spagnola Proyecto Maydayterraneo: l'imbarcazione avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo ligure, poi la decisione del governo di accogliere le richieste della ong di un porto più vicino, fino all'arrivo di ieri sera a Napoli.

Un altro caso a fine agosto, con la Ocean Viking, la nave che trasportava persone soccorse in mare da Sos Mediterranée tra cui 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. L'imbarcazione doveva raggiungere Genova ma alla fine, a causa delle condizioni marine proibitive di quei giorni, era stata dirottata a Vibo Valentia e Napoli.