Geo Barents, tra i migranti anche 87 minori di cui 74 non accompagnati

Le operazioni di sbarco della Geo Barents - attraccata al porto di La Spezia con a bordo 237 migranti ­- sono andate avanti senza particolari problemi. Alcuni migranti sono positivi al covid, tra cui una mamma e un bimbo piccolo, ma non hanno nulla di sintomaticamente grave dal punto di vista sanitario. Ci sono anche una donna incinta già portata presso le strutture sanitarie liguri e un caso di ustione.

Per quanto riguarda il tema dei minori, sono 87 di cui 13 sotto i 10 anni accompagnati da un familiare, e 74 non accompagnati ma superiori ai 14 anni.

“La maggior parte di queste persone verrà ricollocata fuori regione - precisa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. La Liguria anche in questa occasione sta dimostrando la sua grande solidarietà e ne sono orgoglioso. È giusto che ciascuno faccia la propria parte, anche per sgravare i porti del sud Italia. Noi non ci tireremo indietro”.

I migranti saranno portati con i pullman presso i centri di accoglienza temporanea predisposti dal Ministero degli Interni e alcuni di loro resteranno sul territorio spezzino e ligure, tra minori non accompagnati e persone ricoverate perché bisognose di cure.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto sapere di essere pronto ad accogliere una nave anche nel porto del capoluogo, nel caso dovesse arrivare una richiesta dal Ministero dell’Interno.