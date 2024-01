Anziano disperso, ore di apprensione e ricerche

Ore di apprensione nella frazione di Geo nel Comune di Ceranesi per un anziano di 83 anni, affetto da Alzheimer e disperso dal tardo pomeriggio di martedì 23 gennaio 2024 nella zona. L'uomo, dopo essersi allontanato, ha fatto perdere le proprie tracce e sono cominciate le ricerche.

Da ore sono impiegati nelle ricerche i gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco con le squadre cinofile e quelle specializzate nella ricerca con i droni. Dell'anziano, però, nessuna traccia finora. Presenti nella zona anche i militi del 118. Le ricerche proseguono nella mattinata di mercoledì 24 gennaio 2024.

Vigili del fuoco impegnati, nella serata di martedì, anche per il recupero di un motorino lanciato in un dirupo in via San Pantaleo e nello spegnimento di un incendio in via Barabino alla Foce.

