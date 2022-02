Pestaggio sulla neve, tre genovesi denunciati

Gli hanno fatto segno di rimettersi su la mascherina ma lui ha fatto finta di non capire. Nonostante le temperature sotto zero, in un giorno feriale dei primi di febbraio, si sono scaldati gli animi di un gruppo di sciatori che si trovavano a bordo di una cabina della funivia "Piza la Ila" a Trento.

Tra questi anche tre genovesi che hanno chiesto a un indisciplinato turista irlandesi di rispettare le regole anti-covid. La gita sulla neve si è così trasformata in una "valanga" e i tre amici sono finiti sotto l'accusa di rissa aggravata da futili motivi (insieme ai due di Dublino).

Come raccontato dai colleghi di Trento Today, in seguito al battibecco in cabinovia, arrivati in stazione i cinque sarebbero passati alle mani, prendendosi a pugni davanti a un noto club del luogo. Dalla montagna è partita la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sugli sci per riportare la pace tra i litiganti.

Nessu ferito, per fortuna ma tutti e cinque, però, sono tornati a casa con una multa e ora dovranno trovarsi un avvocato per affrontare il procedimento penale.