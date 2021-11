Elicoidale pericolante, per due settimane chiusa una corsia verso il casello di Genova Ovest

I tir possono tornare a transitare sul raccordo tra l’Elicoidale e Genova Ovest ma solo sulle due corsie laterale per ridurre il peso sulla struttura. La circolazione dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate era stata interdetta nella notte da parte della polizia locale dopo che un'ispezione su uno dei piloni aveva fatto registrare una possibile corrosione.

L'assessore Pietro Piciocchi e i tecnici del comune e di Autostrade si sono riuniti per diverse ore e hanno stabilito che non sussiste un immediato pericolo ma hanno comunque disposto un restringimento della carreggiata che dal varco portuale conduce al casello di Genova ovest.

Sono attualmente in corso le operazioni di predisposizione delle modifiche alla viabilità, da parte della direzione Mobilità del Comune di Genova con il supporto di pattuglie della polizia locale, sull’Elicoidale, con riapertura prevista nella serata di martedì 1° novembre.

La decisione è stata prese a seguito di segnalazioni, da parte di Aspi, di un potenziale ammaloramento di un tratto dell’infrastruttura, che collega il casello autostradale di Genova Ovest con la Sopraelevata e con la struttura elicoidale di collegamento al porto, in entrambe le direzioni.

In attesa degli esiti di ulteriori sopralluoghi ed approfondimenti tecnici, per alleggerire il carico in corrispondenza del punto critico il Comune di Genova ha disposto: