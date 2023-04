Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Aster, la viabilità rimasta bloccata per il tempo dei soccorsi è tornata alla normalità dopo un'ora.

Il veicolo si è incendiato all'altezza dell'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Genova Ovest. La persona alla guida è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Sestri, ma non sarebbe rimasto ferito o intossicato.

Veicolo in fiamme in A7, paura in autostrada