Lavori a Genova Est, traffico in tilt in Valbisagno

Mattinata difficile sul fronte del traffico in Valbisagno, traffico in tilt a causa di un senso unico alternato con semaforo all'ingresso di Genova Est per lavori.

Code anche in autostrada in uscita a Genova Est sulla A12 da entrambe le direzioni e poi cinque chilometri di coda tra Sampierdarena e il bivio A7/A12 Genova-Livorno, ma anche tra Pegli e l'allacciamento A10/A7 in direzione Genova.

Auto incolonnate per un chilometro anche per chi viaggia verso levante tra Genova Est e Nervi sempre sulla A12 e verso Genova per un altro chilometro tra Rapallo e Recco. Qualche rallentamento, infine, sulla A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26.