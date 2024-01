Estate 2024: nuovo volo diretto da Genova, la tratta

La compagnia aerea Scandinavian Airlines (Sas) ha presentato le novità in vista dell'estate 2024 e ha annunciato un nuovo volo diretto tra Copenhagen e Genova, a partire dalla metà di maggio. La nostra città compare proprio tra le novità previste dalla compagnia insieme a Ibiza, Salisburgo, Tromso, Dalaman in Turchia, Tivat in Montenegro.

Il volo diretto è previsto il sabato a partire dal 18 maggio, partenza da Copenhagen alle ore 11:40 per arrivare a Genova alle 13:50, percorso inverso con partenza alle 14:40 e arrivo alle 16:45 in Danimarca. I voli sono già disponibili per la prenotazione sul sito ufficiale della compagnia, per il primo giorno i prezzi sono a partire dai 98 euro da Genova e 117 euro dalla Danimarca.

Erik Westman, chief revenue officer di SAS ha dichiarato: "Oltre ai collegamenti ininterrotti con le principali città e capitali, il nostro programma di traffico estivo offre nuove destinazioni turistiche come Ibiza, Genova e Tivat. Abbiamo inoltre aumentato le disponibilità verso destinazioni come Malaga, Firenze, Palma e Alicante".

