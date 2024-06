Il meeting dei comitati genovesi sul futuro della città: Santoro e Maggiani tra i relatori

'Genova bene comune. Quale futuro per la città'. Questo il titolo scelto per il meeting che si svolgerà tra venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024 presso l'auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice (in fondo all'articolo il pdf con il programma completo, ndr). Una due giorni di incontri per "confrontare idee, proposte, pratiche, denunce. Per costruire un racconto, una narrazione che vuole sostenere la conoscenza, il dialogo e testimoniare saperi ed esperienze", come spiegano gli organizzatori del gruppo Aretè per la cittadinanza attiva.

Sono otto le sessioni previste: diritto alla partecipazione; la mobilitazione dei cittadini tra crisi ambientale e le guerre; verso una città educante; le grandi opere; mutamenti della città e attività produttive; salute e qualità della vita; Ambiente; le identità della città. Con la partecipazione di personalità di spicco del monto delle università, dei comitati e delle associazioni. Un totale di trenta relatori, tra cui il giornalista Michele Santoro e lo scrittore Maurizio Maggiani. E poi ancora Francesco Chiodelli, Giovanni Allegretti, Vincenzo Lagomarsino, Norma Bertullacelli, Marco Montoli, Andrea Moizo, Ermete Bogetti, Stefano Fera, Riccardo Degli Innocenti, Maurizio Conti, Federico Valerio, Francesca Neonato, Antonio Di Natale, Maurizio Pallante, Andrea Agostini, Luca Borzani, Agostino Petrillo, Antonio Caminito, Antonio Ferrari e la Rete Comitati Genovesi.

"Genova sta attraversando una grave crisi politica e sociale e forte è la spinta alla mobilitazione e alla partecipazione della cittadinanza che vuole riaffermare la centralità della persona, i bisogni e le reali esigenze della gente, il primato della relazione, le rappresentanze più diversificate del territorio - si legge nel comunicato degli organizzatori -. Vogliamo parlare di pratiche partecipative, di salute e di cura, di uno sviluppo urbano verde, etico e sostenibile, promuovere fonti di energia rinnovabili, pratiche di consumo e di produzione eque, una economia basata sulla tutela del Bene Comune e non sul suo sfruttamento. Vogliamo denunciare progetti dissennati e dannosi, abusi e illeciti, carenze strutturali ma soprattutto individuare soluzioni concrete e praticabili, proposte e idee innovative".

E ancora: "Vogliamo parlare di diritto alla città, di dialogo interculturale e intergenerazionale. Per realizzare un cambiamento crediamo sia necessario superare divisioni, l’abitudine a settorializzare e a circoscrivere ambiti, discipline, culture e territori per disegnare in maniera unitaria un futuro per Genova e per la Liguria. A Genova la Rete dei Comitati sta cercando di affermare il diritto di partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali che riguardano le trasformazioni dei territori in cui vivono, cercando di tracciare una rotta. Di contestare scelte calate dall’alto e imposte dall’oggi al domani senza alcun ascolto delle reali esigenze delle persone. Si tratta di comitati, gruppi e associazioni differenti ma adiacenti, che affrontano problemi comuni e criticità specifiche dei loro luoghi dando forma alla mobilitazione, ad azioni di protesta e di proposta".

Il meeting 'Genova Bene Comune. Quale futuro per la città' ha riunito in otto tavoli tematici istanze, idee, saperi e pratiche diverse cercando di tessere una rete di scambio di beni comuni perché, spiegano dal gruppo Aretè: "Non si può parlare di Genova senza parlare della sua aria, (sempre più irrespirabile), del suo mare, del suo entroterra così intrecciato e legato alla città. Del lavoro e della cultura dell’apprendimento che sono parti indissolubili dell’identità di Genova. Della cura indispensabile alla salute e alla vita delle persone e di quanto può renderla più piacevole e dignitosa. Del grande patrimonio che rappresenta la meravigliosa biodiversità del territorio ligure.

E infine la conclusione: "Genova ha dovuto affrontare catastrofi di ogni genere ma soprattutto disastri e crisi, anche recenti, che hanno origine nella irresponsabilità, nella superficialità, nel menefreghismo e nell’incuria, nel malaffare e nella corruzione politica. Tutto questo ha fortemente messo in discussione il cosiddetto modello Genova e un'idea di sviluppo fallimentare che ha minato interi settori produttivi. Riteniamo che questa crisi non debba essere affrontata con le solite logiche emergenziali/compartimentali (ispirate da un pensiero a breve termine) ma in maniera unitaria, attraverso la contaminazione delle discipline, delle conoscenze, delle scienze, delle pratiche e delle esperienze concretamente vissute. Genova ha necessità di idee e progetti lungimiranti per veicolare futuro in maniera

ampia, laterale, inclusiva, complementare, Il meeting vorrebbe essere solo l’inizio di un possibile culturale e politico, di una ricerca che ci auguriamo possa continuare nel tempo per produrre ibridazioni, innovazione e un reale, radicale cambiamento per Genova e la Liguria. Una porta aperta su di un futuro che vogliamo poter scegliere e decidere". Negli allegati in fondo all'articolo il pdf con il programma completo.