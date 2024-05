Ultras Genoa assolti, Marashi: "Ero sicuro che la verità sarebbe venuta fuori"

A due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, mercoledì 15 maggio 2024 è arrivata la sentenza nel processo su presunte estorsioni ai danni del Genoa e dell'allora presidente Enrico Preziosi. I quattordici ultras coinvolti sono stati tutti assolti dal tribunale collegiale.

"Ho vissuto come una liberazione questa notizia - racconta Artur Marashi, titolare di Sicurart - perché per anni sono balzato agli onori della cronaca in negativo con epiteti relativi a reati associativi, estorsioni, fatturazioni false. Ho perso il lavoro e ho avuto ripercussioni a livello di salute a causa dello stress, oltre ad aver fatto sei mesi di cautelare. La sentenza di oggi rafforza la mia fiducia nelle istituzioni, sulle quali non ha mai avuto dubbi".

"Sono sempre stato convinto della mia assoluzione - prosegue - perché consapevole di non avere mai fatto niente, sicuro che prima o poi la verità sarebbe venuta fuori e oggi è successo e ne sono contentissimo. È una vittoria ma non doveva nemmeno esserci, mi hanno messo in mezzo e ho vinto. Una vittoria che ho piacere a condividere con tutte le persone con cui ho lavorato negli anni e che hanno sempre avuto fiducia in me, con mia figlia, la mia famiglia".

"Ho perso tanto, ma oggi - continua Marashi - è una soddisfazione personale anche quella che c'è una giustizia. Perché vengono anche i momenti in cui dici 'non mi fido più'. Oggi posso dire che esiste, ma mi rammarico perché non sarebbe dovuta esistere questa ingiustizia prima (il processo ndr). La famiglia, i parenti e gli amici ti credono: soddisfazione personale mia è che mi abbiano creduto i giudici, anche se per farlo abbiamo dovuto noi portare prove".

"È assurdo questo - interviene l'avvocato Mauro Casu, che, insieme al collega Andrea Vernazza ha difeso Marashi - perché uno deve essere arrestato con prove già acquisite. Invece le prove abbiamo dovuto portarle noi. Una persona non può essere sottoposta a misure cautelari in assenza di elementi attuali e concreti. Siamo stati noi a citare i testi della Digos, che avrebbero dovuto essere i principali testi dell'accusa. Abbiamo corso un rischio enorme a citarli, non succede quasi mai che la difesa citi forze dell'ordine. In più li abbiamo interpellati su una circostanza ampia, ovvero riferire quanto accaduto".

"Noi difensori - prosegue il legale - abbiamo creduto alla sua innocenza e abbiamo fatto bene a fidarci. Non bisogna sempre credere che quando una persona arriva a un certo punto, sia sempre colpevole. La presunzione di innocenza deve essere sempre valorizzata. Quando si va fino in fondo è bello, come in questo caso, vedere un riscontro alla propria professionalità. Gli avvocati coinvolti in questo procedimento hanno fatto tutti la differenza".

"Gli avvocati hanno fatto il lavoro del pubblico ministero e degli investigatori - riprende parola Marashi - portando tutto quello che doveva portare l'accusa, visto che si parlava di ordine pubblico. Gli altri imputati e io ci siamo trovati in un mezzo a un non-dialogo tra due istituzioni e, senza voler additare malafede a nessuno, abbiamo scontato sulla nostra pelle una carenza di collaborazione tra due uffici. Questa è stato il problema, che ha portato a un rinvio a giudizio, che si poteva evitare".

"Ciò che è emerso nel corso del dibattimento - può affermare oggi Marashi - doveva portare un'archiviazione. In questi anni ho perso lavoro, conti correnti bancari e possibilità di stipulare un mutuo. Mi sono ritrovato in un incubo kafkiano ma ho avuto una grande forza a credere in me stesso e fidarmi dei miei avvocati. Quando è arrivata la richiesta dei pm (7 anni e 10 mesi ndr) mi sono preoccupato e nell'immediato sono caduto nello sconforto, però ho cercato di rimandare tutti i sentimenti alla sentenza".

"Oggi era lui a fare coraggio a me - racconta il suo legale -, dicendomi di credere nella giustizia. Sono davvero contento, oltre a livello professionale, a livello umano perché il non ravvisare sconforto e sfiducia nel suo cliente è forse il premio più grande che un avvocato possa ottenere col suo lavoro".

"In mesi di processo - ci tiene a ricordare Casu - con udienze che duravano dal mattino al tardo pomeriggio, avvicendate a due o tre giorni alla settimana, nessuno degli imputati è stato ripreso. Nessuno ha avuto un comportamento sconveniente. Tutti venivano vestiti nel modo migliore che potevano, tutti con decoro e rispetto per le istituzioni".

"Eravamo delocalizzati in un'aula fuori da tribunale - ricorda il legale - per rischi all'ordine pubblico, le prime udienze c'erano camionette fuori, si temeva chi sa che cosa in quanto ultras. Invece si sono comportati meglio di molti 'colletti bianchi', che affrontano processi con meno rispetto per le istituzioni e umiltà. Questa è la cartina tornasole di questa assoluzione. Queste non sono persone pericolose. Tanti erano incensurati, non hanno mai alzato la voce, mai tenuto comportamenti sconvenienti anche quando nelle prime udienze venivano attribuiti loro epiteti pesanti".

"Questo è un esempio anche per altri. Ultras - sottolinea Casu - non significa sempre e solo violenza. Tante famiglie che sono ultras tutte, che fanno le trasferte, sono persone per bene. Ultras non vuole dire essere violenti. Ultras vuole dire essere una tifoseria organizzata, che segue la squadra, che prepara striscioni, iniziative benefiche. Mi auguro che il mio assistito possa riprendere a fare il suo mestiere perché durante il periodo in cui gli steward erano forniti anche da Sicurart, problemi grossi allo stadio non ce ne sono mai stati".