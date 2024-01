Processo ultras Genoa, Traverso: "Mai legato con Preziosi, ma nessuna condotta illecita"

Prosegue il processo, che vede imputati alcuni ultras del Genoa per vari reati, tra i quali estorsione, associazione a delinquere e intestazione fittizia di beni. Dopo le audizioni di Alessandro Zarbano e di Enrico Preziosi, nella mattinata di mercoledì 31 gennaio 2024 è andata in scena una nuova udienza con l'esame dell'imputato Davide Traverso, al tempo presidente dell'Associazione Club Genoani, oltre che con l'esposizione di dichiarazioni spontanee rese da altri imputati.

Traverso ha ripercorso, esaminato dal pm prima e dal suo legale poi, la propria storia sia da genoano che da presidente dei Club, respingendo ogni addebito mossogli in relazione a condotte illecite contro il Genoa e i suoi esponenti.

In una dichiarazione fluida, priva di contraddizioni e mai interrotta l'imputato ha spiegato il proprio coinvolgimento in varie iniziative benefiche ed ha ammesso di non aver mai legato col presidente Preziosi, anche per una poca fiducia di partenza, alle luce delle deludenti vicissitudini societarie e sportive, che ne avevano caratterizzato il pregresso in ambito calcistico e note a tutti.

Traverso ha ribadito di non aver avuto frequenti contatti o incontri con Preziosi come contestato, di averlo visto soltanto in due occasioni e nettamente smentendo di averlo mai incontrato con Massimo Leopizzi nel 2017 a Cogliate. Traverso ha ammesso i propri rapporti amicali con alcuni esponenti del tifo e della dirigenza genoana, proprio in relazione al ruolo di presidente dei Club, che all'epoca ricopriva.

Inoltre Traverso ha descritto il forte sconforto per la vicenda mediatica derivante dal presente processo, che ha implicato severe conseguenze nella sua vita lavorativa e sociale con un forte senso di sconforto per essere stato additato come autore di condotte mai poste in essere.

Ivano Mucchi ha reso spontanee dichiarazioni, specificando la propria totale estraneità a qualsivoglia condotta illecita contestata e rammaricandosi a propria volta per le imprecise e infondate divulgazioni mediatiche, che lo hanno riguardato, provocandone gravi ripercussioni personali.

Hanno poi reso spontanee dichiarazioni gli imputati Nicolò Garibotto, Fabio Donato, Piermarco Pellizzari e Chiara Bruzzone, tutti chiarendo la propria estraneità ai fatti. La prossima udienza è stata calendarizzata al 20 febbraio quando verranno ascoltati gli altri imputati.