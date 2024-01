Obbligato a fare sconti ai genoani perché doriano: "Non è vero, seguo il rugby"

Prosegue il processo, che vede imputati alcuni ultras del Genoa per vari reati, tra i quali estorsione, associazione a delinquere e intestazione fittizia di beni. Nella mattinata di mercoledì 17 gennaio 2024 è andata in scena una nuova udienza dibattimentale.

Sono stati sentiti quali testi la dipendente del Genoa incaricata di gestire i rapporti tra tifoseria e società, che ha confermato i frequenti contatti telefonici con alcuni rappresentanti dei vari club di tifosi e con personale addetto al servizio di steward ed hostess per le varie questioni sia di sicurezza che di organizzazione di eventi.

È stata poi la volta dell'audizione di una presunta vittima di estorsione, gestore di una focacceria, che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stata costretta, anche in quanto sampdoriano, a regalare o comunque vendere a prezzo calmierato focaccia e birra ai tifosi rossoblù.

Il teste non solo ha negato decisamente la vicenda, ha riferito di non essere tifoso di alcuna squadra di calcio e di essere appassionato esclusivamente di rugby, ma ha addirittura sottolineato come nel periodo di gestione il suo locale venisse abitualmente frequentato dai tifosi genoani, che pagavano regolarmente ogni consumazione senza aver mai avuto problema alcuno con i medesimi.

Del resto, come fatto notare dai difensori, tra cui gli avvocati Stefano Sambugaro, Federico Grillo e Mauro Casu, gli imputati erano all'epoca attenzionati con intercettazioni telefoniche e ambientali oltre che frequentemente 'pedinati' e nessun contatto con il commerciante oggi presente in aula risulta essere mai stato documentato in indagine.

Nel corso delle prossime udienze è prevista l'audizione dell'ex amministratore delegato del Genoa, Alessandro Zarbano (martedì 23 gennaio), e dell'ex presidente, Enrico Preziosi (giovedì 25 gennaio), e si preannunciano ancora esame e controesame infuocati tra accusa e difesa.