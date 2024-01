Preziosi: "A certi tifosi non importava nulla del Genoa"

Prosegue il processo, che vede imputati alcuni ultras del Genoa per vari reati, tra i quali estorsione, associazione a delinquere e intestazione fittizia di beni. Dopo l'audizione di Alessandro Zarbano, nella mattinata di giovedì 25 gennaio 2024 è andata in scena una nuova udienza dibattimentale.

Come da calendario è stato ascoltato l'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che, sin dalle prime battute, ha dichiarato di non aver mai legato con una parte accesa della tifoseria e anzi di non aver in alcun modo gradito alcuni atteggiamenti volti a rivendicare una sorta di potere da parte della tifoseria stessa.

Nello specifico l'ex patron ha riferito di come in una sola occasione gli sia stato chiesto, indirettamente, del denaro, nell'anno 2017, in riferimento a un presunto debito di un suo calciatore, risalente al 2011. In merito a tale vicenda Preziosi ha riferito di non aver dato alcun peso alla richiesta in quanto pacificamente pretestuosa e illogica per il suo riferimento temporale, pretesa che del resto mai più veniva ripresentata nel tempo.

Nonostante numerose domande in tal senso, l'ex patron ha categoricamente negato di aver mai ceduto a qualsivoglia pressione o aver mai versato denaro. Nello specifico Preziosi ha riferito di essere venuto a conoscenza delle criticità evidenziate dalle indagini solamente dai giornali e dalle sue audizioni avute in procura, dove gli è stata descritta una presunta commistione della tifoseria nella gestione dei servizi di steward allo stadio, e ha riferito come per sua conoscenza alcuni servizi di pulizia erano affidati a società riferibili a tifosi genoani, come Roberto Scotto.

Riguardo il servizio di steward allo stadio il presidente ha spiegato di non aver mai avuto contatti e conoscenza delle società 4Anyjob e Sicurart. Preziosi ha anche raccontato di aver subito una pesante contestazione nel corso della sua gestione.

Riguardo al ritiro anticipato nel 2017 a Milano l'ex presidente ha chiarito come il medesimo sia avvenuto su disposizione della società, decisione da lui stesso avvallata senza alcuna intromissione dei tifosi. A domanda del tribunale, Preziosi ha detto di non aver mai ricevuto richieste di denaro o minacce correlate a cessioni di denaro e tali richieste non sono pervenute neppure per vie mediate dagli organi societari tra cui su tutti l'ex ad, Alessandro Zarbano.

In conclusione Preziosi ha descritto il proprio rapporto turbolento con la tifoseria, arrivando ad affermare che a tali soggetti non importava nulla del Genoa, ma ha in sostanza negato di essere mai stato oggetto di estorsione da parte di alcuno degli imputati, in relazione ai quali non ha mai temuto per la propria incolumità.