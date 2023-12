Ultras a processo, la moglie di Cataldi ripercorre l'incontro con Leopizzi

Prosegue il processo per i 15 ultras del Genoa, rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte estorsioni alla società tra il 2010 e il 2017, quando il club era nelle mani di Enrico Preziosi. L'ex presidente verrà sentito a gennaio, così come l'ex amministratore delegato, Alessandro Zarbano.

Oggi è andata di scena l'ennesima udienza dibattimentale con l'oramai consueto acceso botta e risposta tra accusa e difesa. Sono stati ascoltati i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che si erano occupati dell'accertamento a carico delle società interessate, 4anyjob e Sicurart, i quali hanno riferito di aver riscontrato delle fatturazioni più alte a carico del Genoa, rispetto alla Sampdoria.

Tale accertamento, non essendo stato effettuato 'sul campo', ma solo tramite l'analisi dei documenti, non aveva tuttavia permesso agli accertatori nulla di più, che verificare la disparità degli importi, per qualche migliaio di euro, tra le due compagini cittadine e ipotizzare, che fossero fondate su operazioni inesistenti.

A chiarire la vicenda è stato l'esame del direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, che, a domanda del collegio difensivo (costituito tra gli altri dagli avvocati Andrea Vernazza, Mauro Casu, Giuseppe Sciacchitano ed Enrico Grillo), ha riferito come il Genoa chiedesse e ottenesse da 4anyjob servizi ulteriori rispetto agli steward per lo stadio, quale ad esempio servizi al campo di allenamento, al Genoa Museum e altri.

È stato poi il turno della testimonianza della moglie del calciatore Danilo Cataldi, la quale, complice i circa sette anni trascorsi dai fatti (era il 2017), ha riferito di un parapiglia avvenuto fuori dallo stadio in occasione della partita Genoa-Inter dove Massimo Leopizzi, uno dei 15 imputati, aveva affrontato il giocatore, a dire del tifoso reo di uno scarso impegno in campo. La giovane, nel riferire un ricordo nebuloso della vicenda, ha confermato le dichiarazioni rilasciate in un precedente interrogatorio, senza aggiungere ulteriori particolari.

Un punto su cui pare tutti i testi abbiano concordato è che il Genoa aveva un debito arrivato a circa un milione di euro con 4anyjob, la quale infatti faticava a pagare gli steward, costretti a ricevere lo stipendio con diversi mesi di ritardo.

L'inchiesta aveva portato all'arresto di Artur Marashi, finito in carcere insieme a Massimo Leopizzi, e Fabrizio Fileni con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e violenza privata per una presunta estorsione al Genoa di circa 327mila euro in cambio della 'pace del tifo', con minacce rivolte all'ex amministratore delegato Alessandro Zarbano e ad alcuni calciatori.

La ripresa nel post pausa natalizia si annuncia infuocata con le audizioni di Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, con difesa e accusa pronte a darsi battaglia a suon di eccezioni.