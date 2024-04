Processo ultras Genoa, le difese chiedono l'assoluzione di tutti gli imputati

Dopo che i pm Francesca Rombolà e Giancarlo Vona hanno chiesto oltre 33 anni di carcere e un'assoluzione, nella mattinata di giovedì 18 aprile 2024 è andata in scena l'ultima udienza dibattimentale del processo a carico di alcuni ultras Genoa durante la quale sono state discusse le posizioni degli imputati principali.

L'avvocato Stefano Sambugaro, legale di Massimo Leopizzi, ha integralmente contestato l'esistenza dell'associazione a delinquere e di qualsiasi estorsione mai posta in essere ai danni del Genoa dal proprio assistito.

La discussione delle difese di Artur Marashi (avvocati Andrea Vernazza e Mauro Casu) e Matteo Sanna (avvocati Giuseppe Sciacchitano ed Enrico Grillo) si è concentrata particolarmente nel demolire la ricostruzione monetaria delle fatturazioni effettuate da 4anyjob.

Secondo la tesi dei legali, rifacendo i conti al netto dell'Iva e di periodi indebitamente conteggiati, la fatturazione parrebbe assolutamente analoga e sovrapponibile a quella della Sampdoria, spazzando via qualsiasi dubbio circa eventuali costi indebiti sofferti dal Genoa. In altre parole, per gli avvocati difensori la dimostrazione dell'assenza di maggiori spese per il Genoa rispetto alla Sampdoria escluderebbe l'ipotesi accusatoria di estorsione e associazione a delinquere.

È stata poi discussa la posizione di Davide Traverso, difeso dall'avvocato Riccardo La Monaca, che ha ribadito l'estraneità del proprio assistito non solo dall'imputazione ma da rapporti di familiarità con la gran parte degli imputati.

In conclusione le difese all'unisono hanno ribadito la totale inadeguatezza dell'impianto accusatorio alla luce dell'esito del dibattimento, chiedendo l'assoluzione di tutti gli imputati. L'udienza è stata rinviata per il dispositivo al 15 maggio 2024, quando potrebbe arrivare la sentenza.