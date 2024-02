Processo ultras Genoa: in difesa degli imputati, parla la Digos

Dopo gli imputati, i testi a loro difesa. Nella mattinata di mercoledì 21 febbraio 2024 è andata in scena una nuova udienza del processo, che vede imputati alcuni ultras del Genoa per vari reati, tra i quali estorsione, associazione a delinquere e intestazione fittizia di beni.

Sono stati sentiti alcuni tifosi rossoblù, che hanno spiegato nel dettaglio le dinamiche del tifo organizzato, le riunioni e le figure dei vari leader senza però riconoscere in Massimo Leopizzi il capo della tifoseria, ma soltanto uno degli esponenti più autorevoli, insieme ad altri.

Assolutamente rilevante è stata poi la testimonianza di alcuni agenti della Digos, che hanno riferito circa il ruolo di Artur Marashi di coordinatore di hostess e steward, ma anche in materia di sicurezza allo stadio, e genericamente di personaggio di riferimento per garantire l'ordine pubblico all'interno del Ferraris.

Il personale della Digos ha riferito circa le modalità ordinarie per garantire l'ordine allo stadio, consistenti, prima di passare alle vie di fatto, in attività di contatto e mediazione con gli esponenti di riferimento del tifo, cioè gli odierni imputati, il tutto per evitare scontri.

In altre parole la Digos, quando necessario, si rivolgeva agli imputati per avere garanzie sul mantenimento dell'ordine al Ferraris. Garanzie, a detta del teste, mai disattese, andando quindi a profilare un rapporto soddisfacente per uno stadio sicuro.

A creare scalpore in aula è stata la dichiarazione del personale Digos di aver bloccato il pullman rossoblù in occasione della contestazione all'aeroporto a seguito della sconfitta a Pescara. Detta ricostruzione, riferita dal personale della Digos in aula, ha smentito la ricostruzione accusatoria, secondo la quale sarebbero stati i tifosi a bloccare il pullman, ponendo in essere una violenza privata.

In ultimo gli agenti della Digos hanno riferito, a domanda del giudice Crucioli, di aver appreso della presente indagine solo dai giornali e di non essere mai stati interpellati dai colleghi della questura, che hanno svolto le indagini.

Altrettanto stupore negli addetti ai lavori e nel pool difensivo (composto tra gli altri dagli avvocati Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Stefano Sambugaro, Riccardo Lamonaca e Mauro Casu) ha poi destato la circostanza, che in un processo ambientato allo stadio, non sia stato citato dalla procura alcun teste della Digos.

È stato poi esaminato uno steward, che ha riferito circa il ruolo di Marashi nel coordinamento della gestione steward e circa il fatto che il medesimo fornisse a 4anyjob i cosiddetti 'uomini di forza', ossia steward esperti in materia di sicurezza anche per altri contesti lavorativi. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 13 marzo.