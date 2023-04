Genoa, ultras a processo per associazione a delinquere

Martedì 6 giugno inizierà il processo per i 15 ultras del Genoa, rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte estorsioni alla società tra il 2010 e il 2017, quando il club era nelle mani di Enrico Preziosi. Uno degli indagati è stato prosciolto.

Gli imputati dovranno rispondere anche del reato di associazione a delinquere, aspetto molto contestato dai loro legali. Secondo Mauro Casu, che, insieme al collega Andrea Vernazza, difende Artur Marashi, l'estraneità del loro assistito al reato contestato verrà dimostrata durante il vaglio dibattimentale. Inoltre bisognerà vedere se i tempi processuali saranno tali da non fare subentrare la prescrizione.

Marashi era finito in carcere insieme a Massimo Leopizzi e Fabrizio Fileni con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e violenza privata per aver estorto al Genoa circa 327mila euro in cambio della 'pace del tifo', con minacce rivolte all'ex amministratore delegato Alessandro Zarbano.

Poi ci sono da chiarire le responsabilità per le presunte aggressioni a giocatori e allenatori in seguito a prestazioni che non piacevano alla gradinata e le minacce e le intimidazioni agli altri tifosi rossoblù, che non rispettavano le direttive circa il comportamento da tenere dentro lo stadio, pare impartite da Leopizzi.